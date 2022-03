Eiyuden Chronicle: Rising illustre son gameplay à travers 28 minutes de vidéo

En attendant des nouvelles de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, on pourra bientôt découvrir son spin-off plus orienté action, avec Eiyuden Chronicle: Rising. Le titre s’était déjà pas mal illustré par le passé, notamment lors du dernier Tokyo Game Show, mais il a aujourd’hui droit à 28 minutes de gameplay obtenues par IGN, l’occasion parfaite pour mieux voir de quoi il en retourne.

Une direction artistique qui fait toujours son effet

Le titre de Natsume Atari et de 505 Games se montre donc à travers plusieurs séquences qui mettent en avant les sublimes décors en 2,5D, tout en expliquant certaines mécaniques de combat.

En plus de la vie au village, on a droit à un passage au sein d’un donjon volcanique, histoire de bien mettre en avant le système de combat et l’aspect plateformes du jeu, avec les particularités de chaque personnage.

Eiyuden Chronicle Rising est attendu pour ce printemps sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S