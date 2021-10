Eiyuden Chronicle Rising s’offre deux minutes de gameplay lors du TGS 2021

Annoncé pendant le Xbox & Bethesda Games Showcase à l’E3 en juin dernier, Eiyuden Chronicle Rising, la préquelle d’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, a profité de la conférence Microsoft diffusée hier matin dans le cadre du Tokyo Game Show 2021 pour se montrer par l’intermédiaire de deux minutes de gameplay (de 47:34 à 49:44).

Garoo dans la forêt et dans une grotte

Ne dévoilant pas grand-chose, la séquence nous permet tout de même d’avoir un premier aperçu de la direction artistique proposée par cet action-RPG en 2D. Il met également en scène le personnage de « Garoo » se frayant un chemin à travers une forêt et une grotte tout en combattant plusieurs ennemis de faible niveau avec son épée massive.

Rappelons que Eiyuden Chronicle Rising sortira l’an prochain sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Son scénario sera entièrement imaginé par Tadashi Satomi, connu notamment pour son travail dans ce domaine sur Persona 2. Quant à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il sera disponible en 2023.