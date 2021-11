Elypse : Un metroidvania 2D, gameplay et interview des développeurs, le replay en vidéo

Ce qui était auparavant un jeu étudiant se transforme aujourd’hui en un projet encore plus ambitieux. Elypse, c’est le premier jeu de Hot Chili Games, qui était présent lors de l’AG French Direct afin de nous montrer un peu plus de gameplay. Maxime Chaize et Victor Mauduy de Hot Chili Games étaient également là lors de nos lives post-show en compagnie d’ExServ, afin de mettre en avant le jeu et de nous montrer un aperçu de son évolution à venir.

Elypse sera disponible prochainement sur PC. Vous pouvez d’ores et déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam.