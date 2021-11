Elypse : Hot Chili Games présente son metroidvania 2D avec une vidéo de gameplay

Il arrive que certains jeux étudiants se transforment en projet encore plus ambitieux , à l’image de Symphonia, que nous avions reçu lors de la dernière édition de l’AG French Direct. C’est aujourd’hui Hot Chili Games qui vient nous présenter Elypse, un projet étudiant qui est désormais en passe de devenir un jeu nettement plus complet, et qui a droit à quelques minutes de gameplay dans l’AG French Direct de cet automne.

Sortez des profondeurs

Elypse se présente comme un metroidvania 2D qui n’est pas sans rappeler Ori, avec un univers nettement plus sombre. Ici, on incarne une jeune femme qui va être sacrifiée suite à un rituel pour protéger le peuple céleste de l’Abysse. Personne n’a jamais pu échapper à ce sacrifice, et il faudra tout faire pour être la première à réussir cet exploit.

Comme dans tout bon metroidvania, vous serez amené à obtenir de nouvelles capacités en cours de route qui vous donneront accès à des zones inédites. Le gameplay joue beaucoup sur la mécanique de dash, avec des phases de plateformes très aériennes.

Elypse sera disponible prochainement sur PC. Vous pouvez d’ores et déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam.