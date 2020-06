Earth Defense Force : Deux nouveaux opus sont sur les rails

Méconnue par chez nous, la série Earth Defense Force s’est pourtant dotée au fil des années d’une communauté de fans plutôt solide à travers le globe. Il faut dire que parmi les jeux de niche, sa proposition est originale, puisque nous opposant à des insectes et robots géants dans des environnements complètement destructibles. Quoi qu’il en soit, ce jour furent annoncés deux nouveaux épisodes, dont on sait encore très peu de choses.

Deux jeux pour le prix d’un

On peut dire de la série de D3 Publisher qu’elle a plutôt un bon rendement, dans le sens où elle nous sert un nouvel épisode assez régulièrement. Le dernier en date, Iron Rain, paraissait chez nous en avril 2019, quelques mois seulement après Earth Defense Force 5, lui même disponible la même année que Earth Defense Force 4.1. Avec une régularité pareille, il ne faisait aucun doute qu’une annonce approchait à grands pas.

Et ça n’a pas loupé aujourd’hui, puisque D3 Publisher vient d’annoncer deux nouveaux projets. Le premier est finalement la suite logique de la série, puisqu’il s’agit de Earth Defense Force 6. Un titre qui ne nous livre aucune information pour l’occasion, pas même concernant les supports qui l’accueilleront. Néanmoins, le site officiel créé en son honneur laisse entrevoir quelques images (plus ternes que par le passé) et une sortie en 2021 au Japon.

Quant à la seconde annonce, c’est une véritable surprise. Il s’agit en effet d’un spin-off, réalisé en partenariat avec l’entreprise japonaise Yuke’s, dont le style graphique est à des années lumières de ce à quoi nous a habitué la série. Sous-titré World Brothers, ce titre différent emprunte en effet son style graphique au Voxel. Quant à son gameplay et son concept, ils ne devrait pas être dénaturés. Sortie prévue au Japon en 2020 sur PS4 et Switch.

Pour le moment, rien n’a été confirmé concernant une possible sortie hors de l’archipel nippon. Néanmoins, tous les espoirs sont permis étant donné que les derniers opus en date sont tous sortis chez nous. Il faudra simplement attendre une annonce spécifique avant d’en avoir le cœur net. En attendant, Earth Defense Force : World Brothers et Earth Defense Force 6 sont attendus respectivement pour 2020 et 2021 au Japon.