Earth Defense Force 6 trouve enfin sa date européenne

Retour sur le front en 2024

Le début d’année 2024, au même titre que les trois derniers mois de 2023 finalement, sera décidément chargé en sorties. Alone in the Dark, Suicide Squad : Kill the Justice League, Final Fantasy VII Rebirth, ou encore S.T.A.L.K.E.R. 2 vont en vouloir à votre porte monnaie entre janvier et mars. Or, comme si cela ne suffisait pas, voici que D3 Publisher et Sandlot annoncent l’arrivée en Occident de Earth Defense Force 6. Un opus que les japonais ont déjà eu le temps de retourner dans tous les sens, puisqu’il est disponible depuis août 2022 sur l’archipel.

C’est via un court trailer avec de vrais acteurs que l’on peut découvrir la date de sortie de ce nouvel opus attendu par les fans de la première heure. L’occasion de rappeler le ton si particulier de cette franchise qui ne se prend à aucun moment au sérieux. En même temps, avec un concept pareil, repris en partie par la série Helldivers, il ne fallait pas s’attendre à autre chose. En effet, Earth Defense Force c’est du shoot bête et méchant, dans des environnements entièrement destructibles… mais surtout c’est une profusion d’insectes géants, de soucoupes volantes et de robots d’un autre temps.

Un délire très japonais, qui explique le fait que Earth Defense Force soit aussi méconnu par chez nous, mais aussi que ses épisodes arrivent avec autant de retard sur le vieux continent et en Amérique. Retard auquel n’échappe pas Earth Defense Force 6, qui débarquera donc dans le courant du printemps 2024. Pour rappel, ce nouvel épisode sera exclusif au PC et à la PlayStation 5. Pas de version Xbox de prévue, et pas de mouture Switch non plus. Heureusement pour les petites configurations, Earth Defense Force 6 ne devrait pas être bien gourmand, à en croire ses visuels datés.