EA Sports FC 25 dévoile ses premières images, tout savoir sur le nouveau jeu de foot

Quelles sont les nouveautés d’EA Sports FC 25 ?

Avec ce nouvel épisode, EA veut mettre en avant sa technologie FC IQ, qui permet à l’IA d’être plus intelligente que jamais grâce à des tactiques poussées. Les comportements seront plus réalistes et la gestion des rôles de chacun permettra d’afficher un rendu plus naturel.

Mais le grand ajout de cet épisode n’est autre que la nouvelle manière de jouer, « Rush ». Celle-ci met en scène des matchs en 5v5 dans les différents autres modes de jeu (aussi bien en Carrière qu’en FUT), dans lequel on contrôle son joueur préféré aux côtés de trois autres amis, eux aussi avec leur chouchou, tandis que le gardien est contrôlé par l’IA. Une manière de rendre le jeu plus communautaire, poussé par le Clubhouse qui va permettre de gagner des récompenses en jouant avec des amis, notamment via un espace d’interaction personnalisé.

Autre nouveauté, le mode Carrière s’ouvre au football féminin, aussi bien pour les joueuses que pour les managers. On y retrouvera cinq grandes ligues féminines, à savoir la Barclays Women’s Super League, la D1 Arkema, la National Women’s Soccer League, la Google Pixel Frauen-Bundesliga et la Liga F. Le mode Carrière intègre aussi les Points de départ Live, qui permettent à la communauté de vivre l’actualité de ce sport dans le monde réel directement dans le jeu, comme lors d’un transfert ou d’une reprise de club. On pourra également revivre la carrière de certaines icones comme Thierry Henry ou Andrea Pirlo.

Pour tout savoir sur cet épisode, on vous renvoie à notre premier aperçu sur le jeu, que nous avons pu essayer en avance.

Quand sortira EA Sports FC 25 ?

Au-delà des nouveautés de cet épisode, tout le monde attend surtout de savoir quand il sera disponible. Pas trop de surprise ici étant donnée qu’une fuite avait vendu la mèche, mais Electronic Arts peut désormais officialiser la chose : EA Sports FC 25 sera disponible à partir du 27 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Celles et ceux qui se tourneront vers l’édition Ultimate du jeu auront accès à cet épisode une semaine en avance, soit le 20 septembre. Même chose pour les membres EA Play qui pourront jouer durant 10 heures au titre dès cette date.

L’édition Ultimate donnera aussi accès à :