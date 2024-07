EA Sports FC 25 : Nous l’avons vu et y avons joué, apporte-t-il un vrai vent de fraicheur en matière de nouveautés ?

Le mode rush et la gestion de la tactique, deux nouveautés prometteuses

Avant toute chose, il faut savoir que EA Sports FC 25 va bel et bien introduire un nouveau mode de jeu avec Rush. D’ailleurs, attendez vous à ne plus retrouver le mode Volta, qui a ici purement et simplement été supprimé. Un mal pour un bien finalement, étant donné que Volta n’a jamais véritablement accroché les joueurs. Le mode Rush va donc nous entrainer sur du 5v5, mais sur un terrain proportionné à la manière de ceux que l’on pouvait trouver sur Volta. Les matchs durent 8 minutes, avec des prolongations avec but en or à 2 min30.

Le fameux mode aura la particularité d’introduire des cartons bleus. Si un de vos joueurs se prend deux cartons jaunes de la part de l’arbitre, il sera exclu durant une minute avant de réintégrer l’équipe. Des fautes non loin de la surface provoqueront des coups francs indirect, et il y aura bien évidemment des penaltys qui pourront être sifflés.

Qui plus est, le hors jeu sera traduit par une ligne offensive. Ainsi, si le joueur adverse la traverse au mauvais moment, il sera pris par le piège du hors jeu. Après l’avoir testé longuement, ce mode de jeu est indéniablement fun, addictif est bien plus rafraichissant que Volta. Rush s’appuie aussi sur l’utilisation du PlayStyle de chaque joueurs, et offre ainsi un petit côté arcade agréable. Cerise sur le gâteau, ce mode de jeu sera greffé à tous ceux existants (Coup d’envoie, carrière, Ultimate Team et Clubs).

Electronic Arts, qui bosse sans relâche avec des membres de la communauté pour proposer la meilleure expérience possible sur EA Sports FC 25, semble pour l’heure faire déjà des bons choix, dont avec FCIQ qui est introduit sur cet opus. Il s’agit tout bêtement du système de tactique, qui a été revu de fond en comble. Grâce notamment à l’outil Opta, les données des deux dernières années ont été récoltés, afin de s’approcher de la réalité des statistiques de chaque joueur, avec par exemple Aurélien Tchouaméni ou encore Jude Bellingham.

En somme, les possibilités sont clairement immenses en matière de tactique pure pour les joueurs. Vous pourrez dans un premier temps choisir votre tactique basique (4-3-3 offensif, 4-4-2 en losange etc…), mais aussi votre style de jeu (contre-attaque, équilibré…), ainsi que l’approche défensive, qui fera monter votre bloc équipe ou le fera descendre pour mettre la pression sur l’adversaire. Tout ceci reste basique, mais s’offre une interface revue et bien plus agréable, notamment pour changer vos joueurs avant le match.

La grosse nouveautés sera également la possibilité d’attribuer des rôle à vos joueurs. Effectivement, pas moins de 50 rôles seront de la partie au lancement du soft, et chaque joueur pourra en avoir un, en plus d’un focus. Autrement dit, un Kevin De Bruyne pourra se voir attribuer au choix un rôle de meneur de jeu ou d’attaquant de soutien en fonction de votre envie, tout en étant focalisé sur un style de jeu équilibré ou juste porté à fond sur l’attaque et ainsi utiliser l’espace de jeu.

Cela peut permettre de complètement modeler votre tactique à votre image, ce qui pourrait rendre l’expérience de jeu plus jouissive par la suite, ce qui sera à vérifier. Notez qu’il sera possible de constituer jusqu’à cinq tactiques personnalisables dans le jeu complet, avec la faculté de partager ces dernière à vos amis. Qu’on soit clair, Electronic Arts semble viser juste sur ce point pour l’heure, même si cela reste à confirmer.

Le mode carrière avec des ajustements intéressants ?

Vient le mode Carrière qui a été aussi présenté dans une longue vidéo. Tout d’abord, sachez qu’il y aura désormais, pour le mode Manager, un système nommé Live Start Points. Autrement dit, l’actualité footballistique du moment sera implémentée dans le jeu, offrant ainsi du contenu frais toute l’année. Il s’agit là d’une mécanique qui pourrait presque rendre jaloux la licence Football Manager, mais à voir si cela sera vraiment solide sur le long terme.

Cette nouveauté est plutôt excitante à vrai dire, un peu comme l’implémentation du football féminin. Désormais, il sera possible de coacher un club féminin parmi quatre grands championnats du football féminin (Bundesliga, D1 Arkema, Liga f, Barclays Women super League). C’est en soi une bonne nouvelle comme la mythique ligue des champions féminines, qui en fera parti intégrante. Voilà une très bonne idée qui donnera ainsi aux joueurs cette possibilité de s’adonner au football féminin, qui a été un peu trop délaissé sur les derniers opus de la franchise.

Pour continuer sur le mode Carrière, oui, il y aura des améliorations sur le côté scouting, et les jeunes joueurs. Outre une nouvelle interface plus immersive et au format réseaux sociaux, avec des annonces de transferts via un journaliste de renom comme Fabrizio Romano, il y aura plus de 160 pays dans lesquels vous pourrez scouter vos futurs prodiges. C’est énorme, d’autant que vous pourrez les faire progresser via le mode Rush, qui sera aussi présent dans ce mode carrière.

Enfin, le mode Carrière Joueur donnera la possibilité de jouer avec des stars comme Beckham ou Pirlo, comme de créer un joueur à votre propre image. Vous pourrez utiliser la technologie d’IA Cranium, afin de modéliser avec exactitude votre personnage, tout en lui choisissant une histoire d’origine afin d’apporter de l’épaisseur à son background.

Indéniablement, Electronic Arts tape fort en remaniant pas mal d’éléments, qui pourraient bien donner un second souffle à ce mode Carrière qui semblait stagner un peu trop ces derniers temps. Néanmoins, nous restons méfiants et attendons de voir le résultat à sa sortie. En tout cas, rien que pour les nouvelles cinématiques avec les mascottes des divers clubs ou les présentations des équipes, cela pourrait à minima exacerber l’aspect immersif du soft.

Ultimate Team et Clubs revisités par petite touche

Les modes vétérans comme Ultimate Team et Clubs vont aussi bénéficier d’une remise en forme. Outre l’ajout logique du mode Rush, il faut savoir dans un premier temps qu’Ultimate aura à son actif une interface elle aussi revue, qui parait relativement claire. Qui plus est, le système de division sera plus juste autant sur les matchs amicaux que sur le mode Rivaux, et les joueurs seront mieux récompensés après avoir fait un match nul par exemple.

Dans les autres ajouts, il y aura notamment les points Rush. Comme on a pu nous le montrer, cela servira notamment à obtenir par la suite des récompenses plus intéressantes. Reste à voir en pratique, sur le jeu complet, si le système est bien ficelé. Il faut aussi noter que vous pourrez autant jouer des matchs en mode Rush en 5v5 qu’en 11v11. Vous l’aurez compris, Ultimate Team s’améliore concrètement par petites touches, et on a hâte de voir toute l’étendue des possibilités de ce mode, qui sera lui aussi dopé à la technologie Cranium et FCIQ (le nouveau système tactique).

Le mode Clubs subira aussi une profonde retouche sur EA Sports FC 25. Dans un premier temps, ledit mode s’axera sur l’immersivité, une fois encore, avec l’onglet Clubhouse. Cette interface permet d’accéder au vestiaire de votre équipe. Ici, il sera possible d’accéder à des options de personnalisation du vestiaire, et aussi la boutique pour acheter ce que bon vous semble. En gros, ceci est une interface sociale, pour se retrouver entre amis et se préparer à affronter vos futurs adversaires.

En dehors de ça, il y aura aussi l’ajout d’un système de relégations sur des matchs traditionnels en 11v11, mais aussi un aspect « gestion ». En effet, le mode Clubs ajoutera un système d’installation du club qui, avec un budget que l’on vous alloue et qui gonfle en fonction de vos prestations, vous donnera la possibilité d’acheter des améliorations qui auront un impact significatif sur vos joueurs. Soit un excellent moyen de booster votre joueur et ceux de vos amis dans le club que vous créez, et il nous tarde de voir si ce coup de polish est véritablement efficace sur la durée, et de constater l’équité sur les parties.

Gameplay et technique, du peaufinage avec ou sans panache ?

Pour le gameplay, EA Sports FC 25 reste sur ses bases, mais offre quand même pour l’heure un feeling intéressant. Dans la vitesse de jeu comme dans les nouvelles animations, le soft se révèle curieusement plus jouissif et fun que EA Sports FC 24. Que ce soit dans la physique de balle jusque dans la défense, l’IA ou l’animation des gardiens, le titre a fait un petit bond en avant.

Il est certain que le système FCIQ y est aussi pour quelque chose, et le système de dribbles qui a été aussi peaufiné est tout autant accessible que plaisant à utiliser pour éliminer ses adversaires. Même si certains tirs habituels passent encore et toujours, force est d’admettre que EA a mis l’accent sur le naturel des animations tout en réduisant d’ailleurs le tir surpuissant. Il reste toujours peu facile de marquer avec cette feature sur des matchs classiques en 11v11. Les contacts également, que ce soit sur le football masculin ou féminin, forcent le respect. Pareil pour l’arbitrage qui ne semble pas trop déconnant. Côté pénalty et corner ou coups francs rien à signaler par contre, c’est la même chose.

EA nous promet d’ailleurs une influence de la trajectoire de balle avec le vent qui peut avoir un impact, et d’autres animations où les joueurs glissent en raison de conditions climatiques spécifiques (terrain verglacé ou enneigé par exemple). Cela reste gadget, et il faudra voir si cela est vraiment utile, même si l’option sera visiblement désactivable. A savoir qu’il y aura une nouvelle caméra à la première personne, du point de vue du joueur, histoire d’ajouter une touche d’immersion supplémentaire comme ce fût le cas pour la caméra vue subjective sur l’arbitre l’année passée.

On termine sur son point technique, qui sera sur les traces de son prédécesseur. EA Sports FC 25 s’améliorera par petites touches avec une modélisation des joueurs un peu plus poussée, mais aussi un cycle jour/nuit. Un match se déroulant en fin d’après midi en première mi-temps verra la nuit pratiquement tombée sur sa seconde période.

C’est pas mal pour le réalisme, et le soft proposera du 60 FPS, ainsi qu’un mode performance ou qualité. Ce dernier poussera à fond les options de ray tracing pour un meilleur éclairage, et l’ensemble nous a semblé convenable. En somme rien de bien nouveau, si ce n’est que le soft sera certainement un poil plus beau, ce qui sera à vérifier. Nous rappelons d’ailleurs que le jeu est encore en développement, et que des choses peuvent encore changer d’ici septembre prochain.

EA Sports FC 25 semble avoir écouté sa solide communauté et partir vers une formule qui corrige et révolutionne pas mal de points, ou presque. Si à première vue, le nouveau mode Rush et le système de tactique avec FC IQ sont deux gros morceaux qui peuvent apporter un vent de fraicheur, nous restons méfiants sur le reste. Il faudra voir si les nouveautés des autres modes apporteront vraiment une plus value, et si le gameplay qu’il propose va réellement révolutionner la franchise. Car pour l’heure, ce ne sont que des petites retouches avec de nouvelles animations. La jouabilité ne semble pas avoir été retouchée en profondeur, mais reste néanmoins encore plaisante. Notre impression est donc plutôt enjouée, avec un brin de méfiance, même si le soft est clairement sur la bonne voie. Rendez-vous le 20 septembre pour ceux qui possèdent l’accès anticipé, et le 27 septembre pour sa sortie officielle sur PC et consoles.