L’EA Play débarque demain dans le Xbox Game Pass sur PC

Il semblerait que pas une journée ne passe sans que l’on évoquer le Xbox Game Pass ces derniers temps. Microsoft distille ses informations mais nous montrent qu’ils avaient de nombreuses cartouches à dévoiler. Si le Game Pass Console a été quelque peu avantagé ces derniers jours, la version PC de l’abonnement va prochainement avoir droit à une mise à jour qui lui permettra de rattraper son retard.

Un Game Pass PC plus conséquent

Microsoft nous informe en effet que l’EA Play va rejoindre l’offre du Xbox Game Pass PC, et ce pas plus tard que demain, le 18 mars à 22 heures, sans surcoût. Ce sont donc 60 jeux qui vont arriver dans le service, parmi lesquels on retrouver Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Squadrons, la série des Battlefield ou encore Les Sims.

L’accès premium à certains jeux du catalogue EA sera également disponible, pour tester les titres les plus récents durant une dizaine d’heures. Pour pouvoir en profiter, il faudra tout de même télécharger le launcher EA Play, et vous connecter à votre compte Xbox Game Pass dessus. La vidéo ci-dessus nous explique la démarche à effectuer pour profiter des jeux EA.