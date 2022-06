E3 : le salon de retour en physique et en ligne pour 2023

Ce mois de juin ne manque pas de conférences mais il faut bien avouer que l’absence d’E3 cette année nous fait un peu bizarre (non pas qu’on soit inconsolables hein) . L’évènement organisé par l’Entertainment Software Association devrait revenir l’année prochaine si on en croit les propos de son PDG Stanley Pierre-Louis interviewé par le Washington Post.

C’est le moment de relancer le débat sur la pertinence de l’E3 de nos jours

Pierre-Louis annonce que l’E3 reviendra l’année prochaine toujours dans une forme hybride avec un salon physique mais aussi une présence en ligne. Forcément, le journaliste Nathan Grayson évoque Geoff Keighley et son Summer Game Fest qui semblent avoir réussi à fédérer les éditeurs pour organiser un minimum l’ensemble.

Sans surprise, le patron de l’ESA n’y voit pas une si grande menace, argumentant que la force de son évènement est sa capacité de pouvoir jouer sur les deux tableaux entre physique et en ligne. Une position qui oublie très vite que l’ESA ne peut pas vraiment vanter son travail sur ce point vu son manque d’expérience sur les salons à très grande échelle.

En effet, l’E3 est seulement ouvert au grand public depuis 2016, et encore avec un nombre de places très limité (environ 15 000 personnes par an). On est donc encore très loin de la comparaison avec la gamescom, le Tokyo Game Show, la Paris Games Week ou le Brazil Game Show. Et c’est sans compter non plus sur les éditeurs moins motivés avec l’ESA comme PlayStation par exemple.

Bref, on nous fait de belles promesses pour l’instant mais attendons de voir quelle sera la situation l’année prochaine quand il faudra passer à quelque chose de plus concret.