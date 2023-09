L’E3 2024 ne devrait pas avoir lieu à Los Angeles, l’ESA chercherait à réinventer complétement l’événement pour 2025

Durant toute son histoire, l’E3 n’a pas eu lieu qu’au Los Angeles Convention Center puisqu’il a été relocalisé à d’autres endroits durant certaines années, mais le fait de savoir que ce lieu n’accueillera pas le salon l’année prochaine semble bien être un clou de plus dans le cercueil.

Pire, on apprend que ReedPop, qui était venu à la rescousse de l’ESA pour organiser le salon en 2023 (avant tout cela tombe à l’eau), ne participera plus à l’organisation de l’E3. Après la déconvenue de 2023, cette annonce est tout à fait logique et l’ESA se retrouve à nouveau seule au monde, d’un commun accord entre les deux entités (malgré un contrat qui devait les lier sur plusieurs années). Pour le moment, l’organisme n’a pas officiellement annulé l’E3 2024, même sans le Convention Center, mais cela pourrait être une question de mois. GamesIndustry.biz comprend que l’E3 2025 est plutôt la priorité, avec une réinvention complète du salon en ligne de mire.

Pendant ce temps-là, fidèle au poste et avec la maturité d’un enfant, Geoff Keighley s’est empressé de tweeter que le Summer Game Fest 2024 aura quant à lui bien lieu à Los Angeles. Le présentateur étant toujours dans les starting-blocks pour danser sur la tomber de l’E3, cela n’étonnera personne.

Next June, @SummerGameFest returns to Los Angeles for a spectacular celebration of what's next in gaming.

Stay tuned for more details in the coming months! pic.twitter.com/5dcrQ30Fiu

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 7, 2023