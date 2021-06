E3 2021 : Que peut-on espérer de Square Enix ? Nos attentes en vidéo

Dans quelques jours va débuter l’E3 2021. Couplé au Summer Game Fest, le mois de juin sera décidément très riche en annonces. Les grands acteurs présenteront leurs futurs jeux et ce sera le cas de Square Enix qui diffusera un Square Enix Presents le 13 juin à 21h15 chez nous.

Dans cette vidéo, on fait donc le point sur ce que l’on peut espérer de cette présentation Square Enix. A noter que l’éditeur a déjà précisé quelques plans depuis la diffusion de notre vidéo, en confirmant que Life is Strange True Colors, Babylon’s Fall et Marvel’s Avengers seront bel et bien présents.

