Dynasty Warriors 9 Empires est reporté à une date encore inconnue

Pour les 20 ans de la saga Dynasty Warriors, on avait appris que Dynasty Warriors 9 Empires allait débarquer cette année, avec quelques nouveautés attendues. Malheureusement, on apprend aujourd’hui que l’épisode n’arrivera pas en ce début d’année, comme cela était prévu, puisqu’il est reporté à une date inconnue.

Une image pour se consoler

Cela n’est en rien étonnant puisque depuis l’annonce du jeu, on avait plus vraiment entendu parler de Dynasty Warriors 9 Empires. Koei Tecmo et Omega Force confirment aujourd’hui que le jeu prendra du retard, comme ils l’expliquent dans un message :

« Même si Dynasty Warriors 9 Empire était initialement prévu pour une sortie en début 2021, notre équipe est toujours en train de travailler d’arrache pied pour livrer le meilleur jeu possible, alors nous voulions informer les fans sur la situation actuelle et nous annoncerons la nouvelle fenêtre de lancement dans de prochaines mises à jour. Nous sommes désolés pour ce délai et nous apprécions votre éternel support. »

On a donc droit à une image en plus tirée de la cinématique d’introduction du jeu pour prendre notre mal en patience, en attendant une nouvelle date pour le titre.

Dynasty Warriors 9 Empires est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.