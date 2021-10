Dynasty Warriors 9 Empires sortira le 15 février 2022

Alors qu’il était censé marquer le vingtième anniversaire de la série en tout début d’année, Dynasty Warriors 9 Empires avait été l’un des nombreux titres de 2021 à être repoussé à une date indéterminée. Omega Force et Koei Tecmo nous annoncent aujourd’hui que le titre arrivera enfin dans les mois à venir, avec un nouveau trailer à l’appui.

La guerre attendra l’année prochaine

Les hostilités pourront donc démarrer le 15 février 2022 dans Dynasty Warriors 9 Empires, comme on l’apprend avec cette nouvelle vidéo. Cet épisode reprend donc la formule des épisodes Empires de la série, avec un tournant très légèrement plus tactique, notamment avec des invasions de château, et la possibilité de créer son propre personnage.

Dynasty Warriors 9 Empires est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Notez que la version PS5 sera uniquement disponible en dématérialisée, mais que les possesseurs de la version physique PS5 pourront tout de même upgrader leur version sur PS5.