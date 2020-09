Dynasty Warriors s’offre un DW9 Empires et un jeu mobile

Mauvaise nouvelle pour les déçus de Dynasty Warriors 9, on ne va pas tout de suite tourner la page puisque cet épisode va avoir droit à une nouvelle version. Elle a été dévoilée lors du stream spécial des 20 ans de la série qui a également vu l’annonce d’un Dynasty Warriors mobile. La partie sur le jeu mobile est à partir de 33:34 dans la vidéo suivante et Dynasty Warriors 9 Empires est à 46:08.

On attendait probablement plus pour les 20 ans de Dynasty Warriors

On commence par le jeu console, Dynasty Warriors 9 Empires sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC comme le jeu de base, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch, le tout en début d’année prochaine. La plus grosse surprise c’est la disparition du monde ouvert qui avait tant divisé les fans. On suppose que c’est ce changement qui permet au jeu d’arriver sur la console de Nintendo.

Pas d’images de gameplay pour l’instant mais on nous promet des sièges de châteaux, un système politique approfondi et surtout le retour de la création de personnages qui sera cette fois-ci repris de Nioh 2. On sait également qu’il sera possible de jouer à deux en écran partagé.

Mais ce n’est pas tout puisqu’il y aura également un jeu Dynasty Warriors sur smartphones. Et malgré la plateforme plus limité, Koei Tecmo ne revoit pas trop ses ambitions à la baisse avec un gameplay Musou comme on en a l’habitude avec de nombreux ennemis et des super attaques spectaculaires. On peut également changer de personnages à la volée pendant les combats. Et puisque l’on parle d’eux, les combattants seront bien entendu à obtenir dans un système de gacha.

On ne devrait pas trop attendre puisque la première phase de bêta (fermée) aura lieu du 4 au 8 octobre au Japon. De quoi attendre Dynasty Warriors 9 Empires qui sortira donc en début d’année prochain, même en Occident selon le site officiel, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.