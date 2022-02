Dying Light 2 : Le meilleur jeu de zombies ? Test en vidéo

Après un premier épisode apprécié mais qui laissait entrevoir bien plus de potentiel, Dying Light 2 est enfin arrivé en début de mois pour nous offrir une aventure dantesque, et s’imposer comme l’un des jeux à ne pas manquer en ce début d’année 2022. Avec son immense open-world à découvrir via le parkour, tout en échappant aux horreurs des infectés qui surviennent la nuit, le jeu a pas mal d’arguments à faire valoir pour tous les fans de jeux de zombies.

Vous pouvez déjà retrouver notre test complet du jeu par écrit, mais on fait également le point avec vidéo en vidéo, afin de voir ensemble les qualités et les défauts du titre pour savoir s’il faut se laisser tenter ou non.