Durée de vie Astérix & Obélix XXL Romastered : Combien de temps dure le jeu ?

Depuis le 22 octobre, Microids a accouché de Astérix & Obélix XXL Romastered, dernier titre de la licence qui manquait à l’actuelle génération et au PC. Il s’agit bien entendu du remaster du jeu original sorti en 2003 sur PlayStation 2, qui nous propose de secourir à travers le monde les amis de notre duo de Gaulois, emprisonnés par l’empereur Jules César.

Quelle est la durée de vie de Astérix & Obélix XXL Romastered ?

Aventure purement solo, le titre développé par Osome Studio comporte six chapitres découpés en plusieurs étapes. La structure des niveaux est globalement la même en mélangeant bagarre contre des romains, séquences de plateformes et énigmes à résoudre, avec un boss à battre au bout de chacun de ces niveaux.

Le remaster est aussi l’occasion de voir débarquer des défis time attack et parcours disséminés tout au long de ces chapitres, de quoi accroître très légèrement la durée de vie. Enfin, les 63 lauriers d’or sont toujours là, plus ou moins cachés, en attente d’être découverts. Voici donc le temps qu’il faut pour terminer Astérix & Obélix XXL Romastered :

Terminer le jeu en mode Normal : 7 à 8 heures

Terminer le jeu à 100% (tous les lauriers d’or collectés + tous les défis en Or) : plus de 10 heures

Bien sûr, ces estimations varient selon que vous ayez déjà joué ou non à la version originale. En tous les cas, le jeu étant construit sous la forme d’un couloir plus ou moins étroit tout au long de l’aventure, il ne laisse que très peu de place à la divagation. C’est pour cette raison que si vous voulez collecter tous les lauriers d’or, vous aurez rarement à fouiller longtemps.

Sachez que récupérer ces collectibles vous donnera accès à des tenues alternatives pour Astérix et Obélix. Enfin, l’estimation du 100% ne prend pas en compte l’obtention de la totalité des artworks du jeu, déblocables en échange de casques romains, la monnaie du jeu.

Astérix & Obélix XXL Romastered est disponible depuis le 22 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, nous vous invitons à consulter notre test.