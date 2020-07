Asterix & Obelix XXL Romastered annoncé par Microïds

Alors que le 3ème opus d’Asterix et Obelix XXL est sorti en fin d’année dernière, Microïds vient tout juste d’annoncer officiellement la date de sortie du remaster du premier opus. Titré Asterix & Obelix XXL Romastered, la sortie est prévue pour le 22 octobre prochain sur PC et consoles.

Par Toutatis !

Avec des graphismes remis au goût du jour, et une possibilité d’alterner en jeu entre la version originale et remasterisée de Asterix & Obelix XXL, Microïds a tenu également à préciser que le gameplay a subit une refonte complète pour être totalement au goût du jour. La caméra et les animations ont également subit quelques modifications.

À côté de ces améliorations, Asterix & Obelix XXL Romastered vous proposera un doublage avec les voix du jeu d’origine. Vous aurez donc le plaisir de retrouver Roger Carel en Asterix ou Pierre Tornade en Obelix. Les fans de la première heure ne pourront qu’être conquis !

Aucun visuel n’a pour l’instant été dévoilée mais des informations devraient être dévoilées très prochainement d’après le compte Twitter de Microïds.

Pour rappel, Asterix & Obelix XXL Romastered sortira le 22 octobre 2020 sur PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.