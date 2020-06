Drive Buy : Le combat des véhicules de livraison débutera cet été sur PC et Switch

En plus de Windbound, Dreamscaper et The Big Con, The Escapist Indie Showcase a montré des images de Drive Buy, un jeu de combat multijoueur déjanté opposant… des véhicules de livraison.

Une concurrence féroce pour devenir le livreur numéro 1

Développé et édité par le studio Glitchers, ce titre vous propose de livrer le plus efficacement possible diverses commandes tout en évitant de vous faire mettre au tapis par vos concurrents qui sont prêts à tout pour vous empêcher de devenir le livreur numéro 1 de la ville. D’après sa page Steam, le jeu s’inspire de plusieurs licences bien connues de l’industrie vidéoludique comme Twisted Metal, Rocket League, Vigilante 8 et Mario Kart.

Drive Buy sortira sur PC et Switch le mois prochain. Notez que le cross-play sera disponible dès le lancement du titre.