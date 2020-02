Dreams : Une sortie sur PS5 « évidente » selon le succès et évoque la version PC

La grosse sortie de la semaine, c’était bien sûr Dreams. Nouveau projet totalement fou de Media Molecule, les créateurs de LittleBigPlanet, il s’agit d’un incroyable outil de création qui nous permet de faire (quasiment) tout ce que l’on veut. La preuve, avec les improbables niveaux de la communauté publiés au cours de l’accès anticipé. Mais maintenant qu’il est sorti, que va t-il se passer pour le titre ?

Quid d’une sortie sur PS5 ?

Interrogé par nos confrères de Video Games Chronicle au cours d’un événement de lancement londonien, Mark Healey, co-fondateur du studio, a laissé échapper quelques informations intéressantes à commencer par une potentielle arrivée sur PlayStation 5. Après tout, la question est légitime puisque Sony a déjà évoqué des plans sur 10 ans pour Dreams.

Pour Mark, tout dépend du succès : « De toute évidence, pour le moment, nous nous concentrons sur la PS4 et j’espère que cela prolongera la vie de la PS4 pour être honnête avec vous, alors peut-être que lorsque d’autres entreprises commenceront à créer des jeux pour elle, la communauté va continuer à en faire (ndlr : en sous-entendant, créer des jeux pour la PS5) mais si c’est un succès comme nous l’espérons, cela sera une étape évidente ».

Il en rajoute une couche en expliquant que la PlayStation 5 est une console et que idéalement, « à l’avenir, nous migrerons vers tout ce qui sera pertinent ». Une conclusion qu’il marque d’un « C’est probablement tout ce que je peux dire sans me faire gifler par quelqu’un ». Rien n’est donc encore prévu mais on voit bien que la porte est grande ouverte.

Mark Healey a aussi été interrogé au sujet d’une potentielle arrivée sur PC. Actuellement, il assure que rien n’est en développement pour l’instant mais il pense que « ce serait cool » d’en proposer une version : « Je veux dire, évidemment que Sony à une opinion à ce sujet mais, oui, je pense, je ne sais pas où ça va aller dans le futur, je veux dire que ce serait génial de voir ça ».

Il évoque aussi la récente ouverture d’esprit de Sony : « Je pense que Sony est devenu plus ouvert récemment à publier des choses sur PC en général n’est-ce pas ? ». On pense évidemment à l’arrivée de Horizon Zero Dawn sur PC.

Bref, si pour le moment il n’y a aucune annonce officielle et que rien ne semble être en développement, Media Molecule laisse la porte grande ouverte. L’éventualité d’un portage PS5 ou d’une version PC est donc plus que probable. En attendant, on rappellera que Dreams est disponible sur PlayStation 4 et vous pouvez checker notre Wiki complet pour tout savoir.