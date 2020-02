Dreams : Les meilleures créations de l’Early Access

Dreams, le nouveau titre de Media Molecule met à notre disposition tous les outils nécessaires à la création d’univers complètement fous, nous permettant de créer nos propres histoires, de plusieurs manières différentes, en passant par la création de personnages, de décors, d’animations ou encore de musiques et mises en scène, notre seul limite étant notre imagination.

Pour la sortie de Dreams, nous vous proposons de découvrir quelques-unes des meilleures créations des joueurs réalisées durant l’Early Access, afin de vous donner un avant goût de toutes les possibilités données par ce titre tout particulier.

Des remakes de rêve

Parmi toutes les créations, nous pouvons retrouver un bon nombre de remakes de titres déjà bien connu des joueurs. En passant par Crash Bandicoot, Final Fantasy VII ou encore Silent Hills P.T et Dead Space, nous découvrons de petits niveaux plutôt fidèles aux opus originaux mais ajoutant tout de même un petit plus créatif de la part de chaque créateur.

Crash Bandicoot

Réalisé par Milbox

Final Fantasy VII Remake

Réalisé par sosetsuken5360

P.T.

Réalisé par lewisc729

Dead Space

Réalisé par Coty-Y

Si vous désirez en savoir plus quant aux droits d’auteurs dans Dreams, concernant par exemple les remakes de jeux, on vous invite à consulter notre article sur le sujet.

Du jeu vidéo mais pas que

Même si on retrouve énormément de créations liées à l’univers du jeu vidéo, certains joueurs se sont aventurés à réaliser les décors de dessins-animés de notre enfance, dans lesquels nous pouvons gambader et rencontrer les personnages de ces univers.

Bob l’éponge

Ainsi, on retrouve par exemple Bob L’éponge, qui nous propose de nous promener dans Bikini Bottom, à l’aide différents véhicules.

Réalisé par Syntronic_

Batman

On put également accéder à un niveau dédié à la série animée Batman, nous permettant de planer de toit en toit dans Gotham City. De petites séquences de combat et d’infiltration sont également de la partie. Les cinématiques quant à elles sont réalisées en mode bandes dessinées, rappelant l’esprit comics original.

Réalisé par culosoman

The Encounter

Évidemment, les joueurs de Dreams ont aussi laissé libre court à leur imagination pour créer des niveaux complètement originaux. Par exemple, ce niveau nommé ‘The Encounter’, qui nous envoie directement à bord d’un vaisseau spatial.

Réalisé par bigsurf77

Haut of Bevis

Autre création originale, il s’agit ici d’un niveau nommé HAUS of BEVIS Nous traversons ici une sorte de musée, nous faisant vivre une histoire au travers des différentes œuvres.

Réalisé par Bevis2

Vous l’aurez remarqué, Dreams à des possibilités de création infinies et vous permettra de réaliser toutes vos plus folles idées.

On vous rappelle que l’exclusivité PlayStation 4 sera disponible dès le 14 février 2020. Les détenteurs de l’Early Access ont déjà eu la chance d’y retourner depuis le 11 février. N’hésitez pas à consulter nos soluces et astuces de Dreams, mises à jour au fur et à mesure de nos découvertes afin de vous aider à vous approprier le titre.