Final Fantasy VII Remake Intergrade est maintenant disponible sur Steam

Les annonces étaient riches ce soir autour de Final Fantasy VII, mais n’oublions pas que cet évènement dédié aux 25 ans du jeu nous a également donné une date pour la version Steam de Final Fantasy VII Remake Intergrade. C’est disponible dès maintenant (plus précisément dans quelques heures au moment où l’on écrit ces lignes).

C’est le moment de commencer avant d’attaquer la suite

Final Fantasy VII Remake Rebirth, Ever Crisis ou encore Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion, Square Enix a annoncé du lourd à venir pour la franchise. Après être sorti sur PS5 puis sur PC en exclusivité sur l’Epic Games Store, Final Fantasy VII Remake Intergrade débarque enfin sur Steam. Pour rappel, le titre regroupe le jeu Final Fantasy VII Remake et son DLC Episode INTERmission avec Yuffie en tant que personnage principal.

Si vous attendiez que le JRPG sorte sur la plateforme de Valve, c’est le moment de se lancer avant que la suite n’arrive. Pour plus d’informations sur le jeu, nous vous conseillons notre test de la version PC sur Epic Games Store ou encore notre test de la version PS5.

Car d’après la page Steam, nous devrions avoir exactement la même chose que du côté d’Epic Games. Sachez également qu’il est compatible avec le Steam Deck, la console portable de Valve. En tout cas, on ne peut que vous conseiller de vous lancer sur ce J-RPG absolument divin.

Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible sur PS5 et PC via Epic Games Store et Steam (vers 9 heures du matin normalement).