Des DLC habituels pour Capcom, qui font quand même grincer des dents

Puisque c’est aujourd’hui que sort le jeu, Capcom s’est payé une place lors du Future Games Show qui a eu lieu hier soir pour présenter le trailer de lancement du titre, qui nous rappelle une dernière fois l’aventure épique qui nous attend.

Tout devrait aller dans le meilleur des mondes pour Capcom, surtout après des tests majoritairement positifs, même si le jeu ne convient pas à tout le monde. C’était sans compter sur l’habituelle tradition de l’éditeur, qui est d’ajouter de nombreuses microtransactions au jeu après la sortie de la plupart des tests. Ce qui n’a pas vraiment plu au public Steam, qui a fait descendre l’évaluation du jeu en flèche. Elle est maintenant remontée à une note moyenne.

La pratique n’est pas vraiment nouvelle chez Capcom et ne devrait pas étonner (même si elle peut toujours indigner). Que ce soit pour Devil May Cry ou Resident Evil, on retrouve souvent ce genre de DLC dans les productions de l’éditeur. Des microtransactions qui ne changent rien si vous passez à côté et qui servent essentiellement à gagner un peu de temps in-game. Mais c’est peut-être cela qui a mis en rogne une partie de la communauté, étant donné que le réalisateur du jeu s’est efforcé de défendre sa vision de limitation de voyage rapide dans ce monde, alors que Capcom propose ici un portacristal (facilitant le voyage) à acheter pour 2,99 €. Un objet que vous pouvez tout à fait trouver dans le jeu sans rien payer en plus, mais la justification de Hideaki Itsuno en prend un coup (et ce n’est sans doute pas de son ressort).

En bref, rien de neuf sous le soleil pour Capcom, si ce n’est un public qui est peut-être moins enclin à laisser passer ce genre de microtransactions.