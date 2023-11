Dragon’s Dogma 2 annonce un Showcase qui présentera de nouvelles informations sur le RPG en monde ouvert

Les dernières évolutions pour cette suite très attendue

Capcom a annoncé un showcase pour Dragon’s Dogma 2, fixé au 28 novembre à 22 h, heure de Paris. Cette présentation courte, environ 15 minutes, promet de dévoiler des informations essentielles sur le RPG en monde ouvert. Hideaki Itsuno, le réalisateur, et Yoshiaki Hirabayashi, le producteur, présenteront l’événement. Ils aborderont les aspects clés du jeu, notamment le gameplay et la façon dont les choix des joueurs influenceront l’expérience.

Tune in on Tuesday, Nov. 28th, 1PM PT/9PM GMT for the Dragon's Dogma 2 Showcase 2023! See brand new gameplay reveals in an info-packed 15 minute livestream, directly from director Hideaki Itsuno and producer Yoshiaki Hirabayashi. 🐉 https://t.co/kXfaRyMsMT pic.twitter.com/9ecHCZqRP2 — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) November 17, 2023

Après les excellents retours de la démo jouable du TGS, le studio est donc prêt à nous en dire plus dans un Showcase entièrement dédié. On attend évidemment d’en savoir plus sur les nouveautés qui vont le démarquer du premier opus. Nous vous renvoyons à notre preview du jeu où nous avions souligné un nette amélioration de l’expérience qui reste fidèle à ses racines.

On vous avoue qu’on s’attendait plus à un trailer lors des Game Awards 2023, mais rappelons que Capcom a encore une grosse cartouche à dévoiler avant la fin de son exercice fiscale. Toutes les hypothèses tournent autour d’un potentiel Monster Hunter 6. On rappelle d’ailleurs que la licence fêtera ses 20 ans en mars 2024.

Dragon’s Dogma 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, à une date encore inconnue pour le moment.