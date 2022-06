Dragon Quest Treasures s’offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Dévoilé lors d’un court teaser en mai dernier, Dragon Quest Treasures s’offre de nouvelles images sur Nintendo Switch et dévoile même une date de sortie. Si vous êtes fan de Dragon Quest et amateur de chasse aux trésors, vous serez sans doute intéressé.

Dragon Quest Treasures, that is what you are…

Dragon Quest Treasures est un spin-off de la célèbre saga de RPG où l’on suivra les aventures d’un frère et d’une soeur : Erik et Mia. Deux protagonistes découverts dans Dragon Quest XI. Tous deux explorent le monde à bord de leur navire viking jusqu’à ce que leur route croise un mystérieux endroit rempli de trésors du nom de Draconia.

Le titre se décrit comme un action-rpg en monde semi-ouvert (de ce que l’on observe) où il faudra évidemment trouver un maximum de trésors cachés. Pour les dénicher, vous pourrez vous aider des monstres qui vous accompagnent. En activant votre boussole, vous pourrez ordonner aux monstres de chercher les coffres aux alentours pour ensuite voir à travers leurs yeux, et finalement trouver l’emplacement exact. Ils vous seront également utiles pour vous déplacer à l’image du « Slime » qui vous permet d’atteindre des hauteurs en rebondissant dessus ou encore en chevauchant des monstres pour vous déplacer.

Sans oublier les combats qui seront ici en temps réel car certains trésors seront lourdement gardés. Une fois rentré à votre base, vous pourrez ensuite évaluer vos trouvailles et augmenter votre rang de chasseur en conséquence. Pour plus d’informations en images, nous vous mettons la présentation japonaise du jeu ci-dessus qui est bien plus complète.

Dragon Quest Treasures sortira le 9 décembre prochain sur Nintendo Switch.