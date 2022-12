Dragon Quest Treasures : Le trésor de la Switch de fin 2022 ? Notre test en vidéo

L’attente autour de Dragon Quest XII risque d’être longue. C’est pourquoi Square Enix compte tout de même faire prospérer la licence avec des spin-offs comme ce Dragon Quest Treasures, sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch.

On y retrouve deux personnages du onzième épisode pour une aventure inédite, qui mêle chasse aux monstres et chasse aux trésors. Un opus qui est plus surprenant que prévu, avec de vraies bonnes idées, mais qui peine aussi à convaincre sur certains aspects. On fait le point ensemble sur ce titre avec notre test en vidéo, illustré avec des captures maison.

Dragon Quest Treasures est disponible en exclusivité sur Switch.