Dragon Quest Treasures prend les fans à contrepied

Dragon Quest Treasures est venu feinter les fans qui espéraient enfin des nouvelles du prochain Dragon Quest Monsters. Annoncé en novembre 2018 si nos souvenirs sont bons, on savait simplement de ce spin-off à la Pokémon que ses protagonistes seraient des versions enfants d’Erik et de Mia, issus de Dragon Quest XI. Mais non, aucun rapport avec le présentation du jour.

Avec Bruno Mars à la BO ?

En voyant les personnages attendus, difficile de ne pas repenser à cette promesse mais Dragon Quest Treasures ne sera pas un Monsters, il s’agit d’un spin-off bien à part. On retrouve à la production Taichi Inuzuka déjà en charge des Monsters et qui confirme à demi-mots que Treasures est bien né du développement du projet annoncé en citant de « nombreux rebondissements ».

Il tient à souligner les deux thèmes principaux du jeu, à savoir l’enfance d’Erik et Mia et la recherche de trésors. Il s’agit d’un RPG mais qui « n’aura rien de classique » et l’on suppose vu l’importance des trésors que le jeu sera très axé sur l’exploration. Il avoue que la fenêtre de sortie et les plateformes ne sont pas encore décidées mais comme pour Dragon Quest XII et le remake du III, le but est de faire une sortie mondiale simultanée.

Et rassurez-vous, Square Enix n’enterre pas Monsters pour autant. Yuji Horii s’est empressé de signaler qu’un nouvel épisode allait bien voir le jour à l’avenir, sans préciser si la production avait débuté ou non.

Dragon Quest Treasures sortira donc de façon simultanée un jour, sur des plateformes encore à déterminer.