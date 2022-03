Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds fête ses 6 mois avec des tas de récompenses

Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds, le jeu mobile en free to play basé sur l’anime Dragon Quest, a lancé les célébrations à l’occasion de ses 6 mois d’existence. L’occasion pour les fidèles de récupérer un tas de récompenses, mais aussi pour les nouveaux de se lancer confortablement.

Anniv Strash

Comme bon nombre de « gacha » sur mobiles, l’anniversaire des 6 mois (plus communément appelé « Half Anniversary ») marque un évènement important pour ces jeux. Il en est de même pour celui de Square Enix reprenant l’univers du manga de Riku Sanjo et Koji Inada, lui-même basé sur la licence de jeu vidéo culte. En outre, la nouvelle adaptation animée est toujours en diffusion chez nous via la plateforme ADN.

Durant cette période de fête qui se terminera le 10 avril prochain, les joueurs de Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds pourront récupérer de nombreuses récompenses via des bonus de connexion comme des gemmes bleus ou des clés de trésor « Half Annversary » gratuites. Par ailleurs, tous les joueurs recevront 5000 gemmes bleus supplémentaires. Ces dernières permettent d’invoquer des armes et armures sur les déférentes bannières, et que vous pourrez ensuite équiper aux personnages pour notamment débloquer de nouveaux coups spéciaux.

Par exemple, vous aurez la possibilité d’obtenir un équipement pour le coup spécial « Draconification » qui permet à Avan de se transformer en dragon comme durant l’entrainement avec notre héros Dai sur l’île de Dremlin. Un évènement dédié vous permettra justement de vous entraîner avec le maître pour avoir accès à un crystal d’âme 4 étoiles « Avan (Illustre héros) ».

Les nouveaux venus pourront profiter de 6000 gemmes supplémentaires pour bien démarrer. Rappelons que le titre vous permet de créer votre propre héros, et cette mise à jour offre justement une nouvelle vocation pour celui-ci avec l’artiste martial (en plus des rôles mage, héros, prêtre et guerrier déjà disponibles).

En ce qui concerne la suite, la feuille de route indique déjà les prochains évènements tout en nous faisant entrevoir les nouveaux personnages jouables à venir. Les fans auront facilement décelé les ombres de Hyunkel, Flazzard, et Zaboera.

Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds est disponible en free to play sur iOS et Android.