Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds arrivera chez nous le 28 septembre

La série Dragon Quest The Adventure of Dai a fait son retour en fanfare il y a quelques mois avec la diffusion d’un nouvel anime qui remporte un franc succès chez les fans de la licence. Un retour qui permet alors à de nouvelles adaptations de voir le jour, comme le très attendu jeu qui arrivera sur PS4, mais avant lui, c’est Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds qui sortira chez nous à la fin du mois.

De quoi patienter avant le jeu console

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds est un jeu à destination des plateformes mobiles dans lequel on retrouve les personnages cultes de la licence (ainsi que notre propre avatar personnalisé) pour revivre l’histoire de la série. Le titre est développé par DeNA et publié par Square Enix, et après sa sortie au Japon, il débarque enfin chez nous le 28 septembre prochain.

Il s’agit d’un action-RPG, jouable seul ou en coopération, où l’on contrôle trois personnages pour faire face à des séries d’ennemis. On peut alors redécouvrir l’histoire des aventures de Dai et les autres, ainsi qu’une nouvelle histoire supervisée par Riku Sanjo lui-même.