Dragon Ball Z Kakarot : Beerus confirmé ainsi que le Super Saiyan God en DLC

On s’en doutait depuis un moment, mais le premier DLC de Dragon Ball Z Kakarot devrait logiquement se concentrer sur la première partie de Dragon Ball Super, et de l’affrontement entre Beerus et Goku en mode Super Saiyan God. L’information a été confirmée par Ryokutya2089 puis relayée par Siliconera.

Les DLC Dragon Ball Super arrivent

Le DLC ajoutera un nouvel épisode intitulé A New Awakening (First Part) – Whis’ Training, qui mettra donc en scène le Dieu de la destruction et Whis. En combattant contre ce dernier et en accomplissant ses défis, Goku pourra passer en Super Saiyan God et obtenir de nouvelles capacités, afin d’être assez fort pour affronter Beerus.

Ce DLC devrait sortir dans le courant du printemps, accompagné par un Season Pass, qui devrait logiquement concerner avant tout Dragon Ball Super. Un pack de musiques est aussi prévu, avec certains openings cultes de l’anime.

En attendant, les joueurs attendent toujours la mise à jour de la machine temporelle, qui devrait être imminente.