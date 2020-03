Depuis la sortie de Dragon Ball Z Kakarot, les joueurs n’attendent qu’une seule chose : utiliser la machine temporelle pour revivre certains événements de l’histoire principale ou les quêtes annexes manquées. Promise depuis un moment par Bandai Namco malgré d’autres mises à jour, il semblerait que cet update soit enfin en chemin.

Une machine temporelle pas très ponctuelle

Selon le compte Twitter officiel des jeux Dragon Ball, il ne faudra pas attendre encore trop longtemps pour que cette mise à jour consacrée à la machine temporelle de Trunks ne débarque. Dans le tweet en question, on peut lire que cette mise à jour se fera dans le courant du mois de mars, sans plus de précisions. Les détails seront annoncés prochainement sur Twitter et sur le site officiel du jeu.

Au moins, on sait que le mois de mars sera le bon. Reste plus qu’à attendre sagement plus de détails sur cette mise à jour, qui fait définitivement patienter les fans de Dragon Ball Z Kakarot.