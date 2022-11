Dragon Ball Z: Kakarot fait le plein de gameplay pour son DLC avec Bardock

On pensait que CyberConnect 2 était passé à autre chose après avoir terminé le premier Season Pass du jeu, mais le studio a décidé de faire vivre un peu plus longtemps Dragon Ball Z: Kakarot. Cela passera d’abord par la sortie de versions PlayStation 5 et Xbox Series, prévues pour le 13 janvier prochain, mais aussi par l’arrivée d’un nouveau Season Pass qui sera divisé en trois DLC majeurs. Le premier d’entre eux s’intéressera au père de Goku, et on peut justement voir ce dernier en action dans une longue vidéo de gameplay.

Bardock montre l’étendue de ses pouvoirs

Bardock et sa troupe s’en vont combattre quelques ennemis dans cette vidéo de gameplay, qui ne présente rien de bien nouveau si ce n’est nous donner un aperçu des pouvoirs du papa de ce cher Goku.

Ce DLC, nommé Bardock: Alone Against Fate, sera donc bien inclus dans le Season Pass 2 du jeu, qui sortira prochainement. Deux autres DLC narratifs sortiront plus tard, mais on ignore toujours de quoi ils vont traiter, même si on imagine qu’au moins un des arcs de Dragon Ball Super a toutes les chances d’être au cœur de l’un d’eux.

Dragon Ball Z Kakarot est actuellement disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.