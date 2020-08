Dragon Ball Z Kakarot montre quelques images de son DLC « A New Power Awakens – Part 2 »

Le jeu de base Dragon Ball Z Kakarot se concentrait exclusivement sur les différents arcs de Dragon Ball Z, laissant alors les futurs DLC s’occuper des la partie Dragon Ball Super. Le premier DLC sorti il y a quelques mois permettait de suivre l’entrainement de Goku et Vegeta avec Beerus, et les deux Saiyans vont pouvoir montrer le fruit de leurs efforts dans le DLC « A New Power Awakens – Part 2« .

La transformation SSGSS arrive

Même si ce nouveau contenu n’a pas encore de date de sortie, Bandai Namco a tenu à nous offrir quelques images, nous permettant d’apercevoir Goku et Vegeta aux prises avec les soldats de l’armée de Freezer.

On suppose donc que ce DLC couvrira les événements de l’arc de la résurrection de Freezer, tout en offrant aux deux Saiyans leur transformation en Super Saiyan God Super Saiyan. De nouvelles techniques pourront donc être apprises par les deux héros, comme l’Ultimate Kamehameha pour Goku ou l’Ultimate Galick Gun pour Vegeta.

On attend maintenant plus de précisions sur la sortie de ce deuxième DLC pour Dragon Ball Z Kakarot.