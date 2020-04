Dragon Ball Z Kakarot : Un trailer de lancement pour son premier DLC

Appelé Un nouveau pouvoir s’éveille – Partie 1, le premier DLC de Dragon Ball Z Kakarot sort ce 28 avril sur PC et consoles. Déjà présenté à travers une salve d’images il y a quelques jours, ce contenu additionnel apportera évidemment de nouvelles choses à faire. Et histoire de nous présenter ce qui nous attend, Bandai Namco a dévoilé un nouveau trailer.

Beerus et Super Saiyan God

Cette bande-annonce de lancement nous permet d’apercevoir Whis et Beerus, qui seront évidemment les stars de ce DLC mais également la transformation Super Saiyajin God pour Vegeta et Goku. Ce contenu couvrira le premier arc de l’anime Dragon Ball Super et promet d’être corsé : pour affronter la puissante divinité, il faudra avoir progressé puisque l’ennemi sera niveau 250.

Une mise à jour gratuite est censée être déployée à la même date, apportant un jeu de cartes. Quant à ce DLC, il sera compris dans le Season Pass ou vendu individuellement, le tout, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.