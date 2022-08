Accueil » Actualités » Dragon Ball The Breakers : Gameplay, date, concept… Tout savoir sur le jeu multijoueur en vidéo

La licence Dragon Ball n’a eu droit qu’à des jeux de combats sur consoles ces derniers temps, mais Bandai Namco a décidé de changer un peu son approche avec Dragon Ball The Breakers, un jeu de survie au gameplay asymétrique dans lequel une équipe de citoyens fait face aux plus grands méchants du manga.

Fortement inspiré par Dead By Daylight, le titre propose un concept innovant pour la licence Dragon Ball, avec quelques petites spécificités au programme. On vous résume tout ce que l’on sait actuellement sur le jeu en vidéo.

Dragon Ball: The Breakers sera disponible le 14 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.