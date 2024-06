Capcom organisera son Capcom Next: Summer 2024 le 2 juillet mais ne parlera pas de Monster Hunter Wilds

Capcom organisera son Capcom Next: Summer 2024 le 2 juillet mais ne parlera pas de Monster Hunter Wilds

Dragon Ball: Sparking! Zero met en avant Goku Ultra Instinct, Trunks, Yajirobe et d’autres personnages dans son dernier trailer

Dragon Ball: Sparking! Zero met en avant Goku Ultra Instinct, Trunks, Yajirobe et d’autres personnages dans son dernier trailer

PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de juillet pour les membres Essentials

PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de juillet pour les membres Essentials