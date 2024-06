Dragon Ball: Sparking Zero – On y a joué en avant-première et il s’annonce très bon

Nous avons joué un peu moins d’une heure à la version PC du jeu. Nous précisons que la démo proposée par Bandai Namco était une version « en cours de développement » et ne contenait pas toutes les fonctionnalités qui seront en place lors du lancement. Nous n’avons assisté à une présentation des différents modes de jeux, mais nous avons uniquement pris en main le « Battle mode » (les combats contre l’IA).

Et si…

Tout comme Dragon Ball FighterZ est devenu la référence des jeux de combat en 2D pour les fans du manga, la série Budokai Tenkaichi reste la licence favorite des amateurs de combats en 3D. Cette série offre une vaste sélection de personnages issus de l’univers Dragon Ball, un système de combat dynamique et un respect scrupuleux de la licence. Nous n’oublions pas Dragon Ball Budokai 3 et son système hybride en 2.5D. Dragon Ball: Sparking Zero ambitionne de perpétuer cet héritage avec les moyens technologiques modernes. Cependant, la modernité n’a pas que des bons côtés comme en témoigne Bandai Namco avec l’annonce de plusieurs éditions et de nombreux DLC qui enrichiront le casting du jeu. C’est malheureusement la norme des jeux de combat actuels, mais on espère tout de même que le casting de base sera suffisamment solide.

En tout cas, le studio Spike Chunsoft fait les choses en bien en nous proposant un jeu de combat de haute qualité. Avant de vous parler de notre prise en main, présentons en détail les modes annoncés lors du Summer Game Fest. Tout d’abord, nous le mode « Episode Battle ». Il s’agit du mode où l’on pourra revivre les grands moments du manga. Pour le moment, on sait seulement que l’on aura des scénario issu de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Ce mode se concentrera sur 8 personnages et inclura des scénarios alternatifs. Pour l’instant, seuls Goku et Vegeta ont été confirmés parmi ces 8. Ainsi, nous assistons au retour des scénarios « what if », similaires à ceux du premier Dragon Ball Z Budokai.

Cela signifie que durant les moments clés du scénario, vous aurez le choix entre suivre la trame classique ou opter pour un chemin qui mène à un dénouement totalement différent. Par exemple, nous avons vu une version alternative du combat contre Raditz : alors que Gohan est enlevé par le Saiyan, Goku et Piccolo se lancent à sa poursuite, un affrontement qui se termine habituellement par la mort de Raditz et de Goku. Toutefois, dans la version alternative, il est possible de solliciter l’aide de Krilin et de Tortue Génial. Dans ce scénario, Tortue Génial réussit à paralyser Raditz avec son faisceau d’électricité, permettant à Piccolo de lancer son Makankô Sappô sans sacrifier notre héros.

Une autre caractéristique intéressante de ce mode est la possibilité de basculer entre les vues à la première et à la troisième personne durant les cinématiques. Autant dire que ce mode nous a particulièrement séduit, ne serait-ce que pour rafraichir les grands évènements du manga que l’on connait par cœur. L’histoire de Goku débutera avec l’arc Saiyan et se poursuivra jusqu’à Dragon Ball Super, incluant ainsi des scénarios alternatifs pour ces arcs de l’anime.

Créez vos propres scénarios

Dragon Ball: Sparking Zero sera bien plus qu’un joli jeu de combat fan-service comme nous le prouve les scénarios alternatifs, notamment grâce à ses scénarios alternatifs et au mode « Custom Battle ». Ce dernier vous permet de créer vos propres scénarios de combat et de les partager en ligne. La plateforme sera enrichie dès le départ par les développeurs qui incluront des « bonus battles ». Vous pourrez choisir les personnages, l’environnement, les conditions de victoire (mettre K.O, réduire la vie à un certain pourcentage…), et même ajouter des effets spéciaux tels que la recharge de Ki automatique ou une diminution constante de la vie.

Vous aurez également la possibilité de titrer votre séquence à la manière d’un épisode de l’anime. Vous pourrez aussi y ajouter des cut-scenes et des textes pour faire parler vos personnages, néanmoins il s’agira de dialogue prédéfinis. Bien que les combats restent le cœur du gameplay, ces deux modes représentent un ajout inattendu et très apprécié, une véritable cerise sur le gâteau.

Pour d’autres, la surprise viendra de la confirmation que le versus en local sera bien de la partie. Alors qu’on le pensait acquis, comme la majorité des jeux de combat, Bandai Namco a expliqué que le jeu avait été conçu pour le jeu en solo et le jeu multi en ligne, mais la firme a tout de même voulu proposer quelque chose de complet en mettant en place le multijoueur en écran scindé.

Un vrai Budokai Tenkaichi

Abordons maintenant les combats, qui sont le cœur du jeu. Dans le mode versus classique, il sera possible de choisir une équipe de cinq personnages dans la version finale, bien que la démo nous limitait à trois combattants. Nous avons testé plusieurs personnages, tels que Goku, Vegeta, Gogeta, Broly (Super), Piccolo, Krilin et Mister Satan et bien d’autres. Premier constat indéniable, le moteur du jeu est exceptionnel : la modélisation des personnages est impeccable, les décors sont fidèlement reproduits, et tout est destructible, ce que nous avons pu confirmer en détruisant au hasard des bâtiments ou des amas rocheux.

La liberté de mouvement caractéristique de la série est bien présente. Le déplacement à 360°, combiné à des ruées pleine puissance et des téléportations, rend les combats bien rythmés. La vaste taille des arènes offre également la possibilité de prendre du recul pour recharger son Ki ou préparer des attaques à distance. Bien que le temps nous ait manqué pour maîtriser toutes les nuances, la fusion des éléments arcade et techniques donne un très bon cocktail. Avant chaque combat, il est possible de paramétrer les contrôles et d’activer ou non des accommodements en combat comme du soutien au combo, une garde automatique…

Le joueur ou la joueuse casual souhaitant simplement combattre sans prise de tête et balancer des techniques pourra s’amuser, mais ceux cherchant un minimum de profondeur y trouveront aussi leur compte. La gestion du Ki, les combos ou encore les contre-attaques font partie intégrante de la stratégie. De plus, bien qu’ils n’étaient pas présents dans cette démo, on remarque les objets de capacités font leur retour comme l’indique une ligne sur le choix du stage. En plus des barres de vie et de Ki habituelles, vous disposez d’un compteur de « Skill ». Celui-ci se trouve en dessous du portrait du personnage et se remplit uniquement avec le temps qui passe. Ces points vous permettent notamment de vous transformer, d’exécuter des fusions ou encore d’utiliser des techniques spéciales donnant des bonus passifs ou des avantages propres à chaque personnage. Par exemple, Goku possède une technique de déplacement instantané qui lui permet de se téléporter directement dans le dos d’un adversaire, quelle que soit la distance.

En chargeant votre Ki au-delà de son maximum, vous activez le mode Sparking. Dans cet état, vos combos et techniques deviennent plus puissants et potentiellement infinis. Le mode Sparking est temporaire et sa durée diminue avec chaque action qui consomme du Ki. C’est surtout l’unique moment pour chaque personnage de lancer sa technique ultime. Encore une fois, la qualité graphique des animations de Spike Chunsoft est remarquable, fidèle aux animes/films et visuellement impressionnante. Avec cela, nous avons le premier véritable jeu Dragon Ball Next-Gen.

Même si l’on attendra une prise en main plus longue pour évaluer pleinement la profondeur du gameplay, Dragon Ball: Sparking Zero est bien parti pour être le meilleur jeu de combat Dragon Ball en 3D de sa génération. Les modes récemment dévoilés montrent que ce titre vise plus haut que le simple fan service, mais nous avons surtout pris un plaisir fou à incarner les personnages emblématiques et à exécuter leurs attaques spectaculaires. On espère simplement que le casting initial sera suffisamment diversifié et que Bandai Namco ne cédera pas à la tentation d’exploiter excessivement les DLC, bien que cette attente puisse sembler optimiste.