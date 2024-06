Dragon Age: The Veilguard distille quelques nouvelles images avant sa présentation de gameplay

Déjà plus convaincant ?

Le trailer du jeu diffusé lors du Xbox Games Showcase n’a pas forcément convaincu, étant donné le ton de ce dernier qui donnait une allure trop « pop » à cet épisode. BioWare veut cependant nous assurer que le RPG conservera l’ambiance des précédents épisodes, et c’est pourquoi il nous dévoile aujourd’hui d’autres images qui pourront sans doute rassurer.

On voit ainsi à quoi les personnages ressemblent in-game et non via une cinématique en CGI, tout en admirant quelques décors, qui montrent une bien meilleure direction artistique. C’est n’est encore une fois qu’un avant-goût avant la présentation de gameplay qui sera diffusée ce mardi 11 août à 17 heures. Des médias ont aussi eu la chance d’assister à une plus longue vidéo pour le Summer Game Fest, ce qui veut dire que les premières previews vont tomber dans la foulée.

Rappelons que Dragon Age: The Veilguard est maintenant prévu pour cet automne 2024.