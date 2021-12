Dragon Age 4 ne sera probablement pas présent aux Game Awards

Chaque année, on attend son retour aux Game Awards. Dragon Age 4 se fait attendre depuis pas mal de temps, et vit vraisemblablement un développement compliqué, avec le départ de figures importantes de BioWare, comme celui de Matt Goldman, directeur créatif du titre. Et visiblement, suite à tous ces problèmes, le jeu pourrait faire l’impasse sur la cérémonie de cette année.

Rendez-vous en 2022 ?

Du moins, si l’on en croit BioWare, qui laisse entendre cela sur un nouveau post de blog diffusé sur le site d’Electronic Arts. Afin de fêter le Dragon Age Day, qui avait lieu hier, les équipes de BioWare ont adressé de longs messages à la communauté pour la remercier de son soutient inconditionnel.

Sur ce message, on peut cependant lire la chose suivante :

« En parlant de créer de nouveaux mondes et histoires à explorer, nous voulons vous faire savoir que nous travaillons toujours dur pour créer la prochaine expérience solo pour Dragon Age. Nous avons hâte d’être à l’année prochaine quand nous pourrons parler davantage de ce sur quoi nous travaillons. »

Cette dernière phrase laisse donc logiquement à penser que Dragon Age 4 ne fera pas parler de lui avant 2022, et pourrait donc manquer les Game Awards. Tout espoir n’est pas perdu, mais étant donné tous les problèmes rencontrés par le studio, on ne s’étonnera pas trop de voir le jeu être aux abonnés absents durant la cérémonie.