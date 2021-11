Dragon Age 4 : Matt Goldman, directeur créatif du jeu, quitte BioWare

Les départs s’enchaînent chez BioWare. Alors que le studio est quelque peu à la peine depuis plusieurs années, avec des figures importantes ont quitté le navire, c’est au tour du directeur créatif de Dragon Age 4 (à défaut de connaître son vrai nom) de plier bagage.

Dragon Age 4 semble encore plus lointain

C’est Kotaku qui rapporte l’information suite à un mail envoyé en interne chez BioWare. On y apprend que Matt Goldman, directeur créatif sur la série Dragon Age depuis 2017 (après avoir oeuvré en tant que directeur artistique sur la saga), et donc de Dragon Age 4, a quitté l’entreprise.

On ignore pour le moment les raisons de son départ, le mail évoquant alors simplement une décision « d’un commun accord » entre lui et BioWare. Dans ce mail, Gary McKay, directeur général du studio, rassure l’équipe et prévient que le prochain jeu ne sortira pas tant qu’il ne convient pas aux standards du studio.

En bref, Dragon Age 4 pourrait donc prendre encore un peu plus de retard que prévu si un remplaçant ne reprend pas vite la barre. Espérons que le reste du développement se passe bien, et que le titre refera parler de lui dans quelques temps, quand il sera prêt.