Dorfromantik débarquera le 29 septembre sur Nintendo Switch

Clairement destiné aux amateurs de construction, Dorfromantik a séduit son monde lors de sa sortie initiale sur PC le 28 avril. Et bonne nouvelle auprès des joueuses et joueurs nomades, la création addictive du studio allemand Toukana Interactive fera surface fin septembre sur Switch.

La pépite indé à emmener partout

Très bien accueilli, que ce soit sur Steam ou GOG, Dorfromantik, jeu de construction et de réflexion, brille par sa très grande rejouabilité portée par un concept simple où règne une ambiance relaxante.

Rappelons en quoi consiste ce concept : on dispose d’un tas de tuiles hexagonales, livrées aléatoirement, à disposer sur les emplacements disponibles, tout en choisissant leur orientation, de sorte à créer un monde.

Des points sont donnés en fonction de la cohérence et de l’ajustement de ces tuiles, et les parties sont également rythmées par des objectifs à remplir.

En résulte un jeu plutôt addictif destiné autant aux personnes souhaitant se relaxer à travers quelques parties qu’aux chasseuses et chasseurs de high score désirant réaliser le plus grand monde possible.

Déjà disponible sur PC, Dorfromantik arrivera donc le 29 septembre sur Switch.