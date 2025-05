Dorfromantik : Le jeu de puzzle/stratégie particulièrement addictif prévoit une sortie sur consoles et mobile

Mais pas de date, c’est la tuile

En guise de rappel, Dorfromantik repose sur un principe simple. On dispose d’une pile de tuiles hexagonales et d’un plateau vierge. Les tuiles représentent un bout de paysage ou de village, et c’est à nous de donner vie à tout ça en les agençant de sorte à réussir des défis.

Dans cette expérience initialement relax et très satisfaisante s’ajoute alors un aspect scoring particulièrement prenant, capable de nous faire engloutir les heures de jeu sans trop de souci.

Si l’annonce du jour nous informe que les consoles PlayStation et Xbox vont accueillir le jeu grâce à Headup Games, la version mobile, assez propice à un tel gameplay, ira même jusqu’à subir un petit traitement particulier.

On apprend en effet que le titre va être légèrement revu pour coller à une expérience de jeu mobile, tâche à laquelle va se frotter Clockstone Studio, mais on parie qu’il s’agira sans doute de la plateforme idéale pour doser le puzzle game.

Dofromantik va donc sortir sur PS5, Xbox Series, PS4, Xhox One et mobile à une date encore inconnue. En attendant, le titre reste disponible sur Switch et PC via Steam et GOG.