Doom Eternal déploie la mise à jour 1 sur tous les supports

Sorti le 20 mars de cette année, Doom Eternal accueille sa première grosse mise à jour sobrement appelée « Mise à jour 1« . Celle-ci apporte évidemment son lot de nouveautés et de corrections en tout genre et se déploie sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia.

Démons renforcés

Vous aurez donc ici l’ajout des démons renforcés qui seront des démons qui se transformeront si ils viennent à vous terrasser. Ceux-ci augmentent les récompenses et points d’expérience lorsqu’ils sont battus et pourront envahir les parties de vos amis. La possibilité d’effectuer des ruées verticales dans l’eau ou encore de subir moins de dégâts dans l’eau toxique sont également de la partie.

Bethesda en profite également pour lancer l’Événement Série 3 intitulée « Métaux Précieux » qui vous permet d’obtenir de nouveaux cosmétiques. Pour avoir des détails complets sur les diverses corrections apportées, on ne peut que vous recommander le patch note complet disponible sur le site internet.