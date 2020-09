DOOM Eternal : Le DLC « The Ancient Gods » présente ses environnements

En attendant sa sortie prévue le 20 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le DLC « The Ancient Gods » de DOOM Eternal dévoile ses environnements par l’intermédiaire de plusieurs artworks.

Du travail d’artiste

Réalisés par les artistes Colin Geller, Alex Palma, Bryan Flynn, Ethans Evans, Emerson Tung et Jon Lane, ces artworks donnent un aperçu des différents lieux conçus pour le FPS et son contenu additionnel. Concernant l’image n°8, le premier d’entre eux explique que « pendant le développement visuel de la Forteresse de la Destruction, c’est cette image qui a vraiment réussi à transmettre ce qu’on recherchait, quelque chose qui rappelait le château de Dracula. »

De son côté, Jon Lane, qui a notamment réalisé le dernier visuel de la galerie ci-dessous sobrement baptisé « L’Enfer », « dans DOOM Eternal, l’enfer est largement inspiré des illustrations des albums de heavy metal et de ses anciennes représentations dans les jeux précédents. Nous avons choisi de donner satisfaction à ceux qui en attendaient une lecture littérale : du feu, du soufre, une iconographie religieuse omniprésente et des décors toujours plus démesurés. »

Il ajoute ceci : « On a vraiment lâché la bride et on a pu explorer à fond toute l’horreur et la brutalité des environnements. Les fans de la série trouveront de nombreux clins d’œil pas toujours évidents aux jeux cultes de la série dans Nekravol. »

Rappelons que DOOM Eternal rejoindra le Game Pass Console le 1er octobre prochain et sera disponible plus tard cette année sur Switch et à une date inconnue sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.