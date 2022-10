Accueil » Actualités » Donjons & Dragons : Un nouveau jeu AAA tournant sous Unreal Engine 5 annoncé par Wizards of the Coast

Bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses fans de la célèbre licence Donjons & Dragons. Plus tôt cette semaine, Wizards of the Coast a annoncé qu’un nouveau jeu tiré de la franchise était en développement. Conçu par l’équipe derrière l’action-RPG Dungeons & Dragons: Dark Alliance au sein d’Invoke Studios (anciennement Tuque Games), il s’agira d’un AAA tournant sous Unreal Engine 5.

Un ancien d’Ubisoft à la tête du projet

Hormis ces informations, on en sait encore très peu sur ce titre dont la production semble encore très précoce. Sachez juste que le projet est dirigé par Dominic Guay, un vétéran de l’industrie qui a travaillé pendant environ vingt ans chez Ubisoft, notamment sur les licences Splinter Cell et Far Cry même s’il a également contribué à la création de la série Watch Dogs.

Notez que, selon le communiqué publié par l’éditeur américain, l’équipe de développement compte actuellement 80 employé(e)s et le studio canadien espère faire grimper ce chiffre à plus de 200 d’ici 2025. Espérons qu’il ne faudra pas attendre aussi longtemps avant d’avoir des nouvelles du jeu. A suivre.