Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre sera à la PAX

Bien que plutôt discret son annonce, malgré quelques images glanées ci-et-là, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est pourtant bien prévu cette année. L’éditeur Dear Villagers compte cependant bien aller à la PAX East qui se déroulera à Boston ce week-end, et ne viendra pas les mains vides puisque le titre y sera présenté.

Felicia Day assure la version anglaise

Chapeauté par le studio Artefacts Studio, le jeu vidéo inspiré du Donjon de Naheulbeuk fera un petit tour à la PAX pour présenter du gameplay. Tout en diffusant une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez visionner un peu plus bas, l’équipe explique qu’elle ne viendra pas celle sur place puisque Felicia Day assurera le show sur place.

L’actrice, que l’on connait pour Buffy, The Guild ou encore Supernatural, a en effet été confirmée comme la voix anglaise de la Magicienne, l’un des rôles principaux du titre. Felicia animera également un panel sur le doublage dans les jeux vidéo, aux côtés de Micah Solusod (Soul Evans dans Soul Eater, Daryon dans Edge of Eternity), Morgan Webb (animatrice et productrice américaine) et Andrea Rene, co-fondateur de What’s Good Games.

Pour l’instant, la communication était surtout centrée sur sa sortie francophone. On connaissait les voix françaises, assurées par John Lang, Benzaie, Franck Pitiot ou encore Jacques Chambon. Mais jusqu’ici, le casting anglais était inconnu. Avec Felicia Day, le studio entame la révélation d’une équipe de renom et passionnée de la culture geek.

Rappelons que Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est prévu pour l’été 2020. Précédemment annoncé sur PC et consoles, les versions PlayStation 4 et Xbox One sortiront finalement un peu plus tard. On a pu en voir plus lors de la gamescom 2018, vous pouvez jeter un œil à nos impressions.