Dolphin Spirit – Mission Océan : Le jeu d’aventure éducatif dévoile son premier trailer

L’île de Mauripoa et le dauphin Keanu montrent leur univers en vidéo

Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore entendu parler de ce titre, rappelons qu’il nous invitera à explorer les moindres recoins de l’île tropicale de Mauripoa ainsi que ses fonds marins en compagnie de l’adorable dauphin Keanu. Dans quel but ? Aider les habitants et l’association environnementale locale à protéger ce lieu de la pollution et lui permettre de retrouver son écosystème foisonnant.

D’après le communiqué fourni par l’éditeur tricolore, « au gré de leurs découvertes, les joueurs complèteront leur codex, un cahier de recherche où sont consignées les missions qui leurs sont confiées et des informations instructives sur la faune et la flore de l’île. Le codex propose également un volet écologie détaillant les causes et conséquences de la pollution sur les milieux sauvages et propose des moyens concrets pour les préserver. »

Dolphin Spirit – Mission Océan sera disponible le 28 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.