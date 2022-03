Dolmen : L’action-RPG de Massive Work Studio sortira le 20 mai sur PC et consoles

Officialisé dans le cadre du lancement de sa campagne Kickstarter en 2018, Dolmen, l’action-RPG développé par Massive Work Studio et édité par Prime Matter (label appartenant à Koch Media), refait surface dans un nouveau trailer. Quelques mois après s’être laissé approcher par l’intermédiaire d’une preview, le jeu nous annonce qu’il sera disponible le 20 mai prochain sur PC et consoles.

Prêt à affronter les dangers de Revion Prime ?

Pour rappel, puisant ses inspirations dans la série des Dark Souls tout en prenant place dans un univers mêlant science-fiction et horreur lovecraftienne, ce titre vous invite à explorer et affronter les nombreux dangers de Revion Prime, une planète oubliée censée dissimuler le plus sombre secret de l’univers.

Rendez-vous dans un peu plus de deux mois pour découvrir ce que nous réserve Dolmen sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.