Dolmen est un action-RPG qui s’inspire, comme beaucoup de titre, de la série des Dark Souls. Cependant, là où le jeu se démarque, c’est dans ses inspirations un peu lovecraftiennes qui viennent surtout taper dans le vocabulaire du genre de la science-fiction pour nous offrir un cadre et des paysages différents de ce qui se fait et se voit d’ordinaire.

Ainsi, beaucoup de comparaison lui ont été faites avec la licence Dead Space. Les jeux phares de Visceral Games et de From Software étant pour le moins populaire, espérons que le titre développé par Massive Work Studio arrive à sortir son épingle du jeu et à proposer une expérience enrichissante. Ayant eu l’occasion de tester le jeu en avance via une preview, on vous propose ci-dessous notre ressenti.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à Dolmen sur PC via Steam. La preview a été réalisé avec 3 heures et demi de jeu ce qui nous a permis de terminer les deux zones offertes par la démo en plus de pouvoir observer les quelques systèmes déjà mis en place dans cette démo comme le craft par exemple. La preview s’est déroulée sur un PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3080 et un i7-10700k cadencé à 3,80 GHz.

Contexte et premier pas

Après une brève cinématique nous révélant les premières lignes du scénario du jeu, notre personnage se voit téléporter sur Revion Prime : une station minière en proie à de multiples attaques venues de créatures violentes. Le premier coup d’œil à la station révèle effectivement l’état de délabrement de l’endroit. Cependant, si les créatures et l’endroit peuvent, de façon minime, faire penser à un Dead Space, le level design s’apparente plus à ce que l’on peut retrouver dans un souls-like. L’aspect horrifique est de facto moins tangible et la comparaison moins évidente avec les jeux de Visceral Games.

Les quelques tutoriels passés, les amateurs et amatrices du genre ne se verront pas trop dépaysés. On retrouve des mécaniques plutôt similaires. Petite démarcation du moins, une jauge d’énergie est présente et il est possible de puiser dedans afin de se soigner, d’utiliser ses armes à distance, ou d’activer un mode temporaire permettant de renforcer ses attaques en les imprégnant d’énergie élémentaire. Ces attributs permettent bien évidemment d’affubler l’ennemi d’effets secondaires qui peuvent le ralentir ou l’empoisonner par exemple.

Pour l’instant, le ressenti n’est certes pas parfait mais reste correcte car les mécaniques sont bien pensées. L’alchimie entre le combat au corps à corps et à distance est bien ficelée. Les niveaux et la jauge d’énergie empêchent l’abus d’attaques à distance, et les différents équipements que nous avons pu tester montrent que les armes et spécialisations offrent des styles de jeu bien variés et plaisants. Des petits ratés sont toutefois au rendez-vous.

On note par exemple la rigidité dans certaines animations qui sont parfois déplaisants en combat. L’utilisation des potions est également frustrante pour deux raisons. Premièrement, car le temps d’utilisation est beaucoup trop long. Deuxièmement parce que ces dernières régénèrent la jauge d’énergie qui sert à vous soigner, une étape de plus bien frustrante si l’on veut se soigner urgemment. Enfin, le feedback visuel du déploiement du bouclier ne se fait pas immédiatement ce qui rend la garde peu intuitive. En bref, les options défensives du joueur ou de la joueuse sont sujettes à pleins de petits soucis qu’il serait de bon goût de régler.

Décors, histoire et level design, on en est où ?

Intéressons-nous à l’enveloppe visuelle du titre. De ce que l’on a pu voir sur le jeu à présent, l’inspiration sci-fi est certes évidente mais on a tout de même du mal à dire que le titre se montre réellement unique. Les créatures vues dans les deux zones ne brillaient pas par leur originalité et l’aspect graphique du titre est respectable mais ne bluffera pas visuellement. Du côté de son histoire, Dolmen n’hésite pas à mettre une voix sur son protagoniste et à faire intervenir quelques personnages dans son histoire. En effet, il nous a été ici possible d’héberger un personnage sur le vaisseau du protagoniste qui sert d’hub au jeu.

On espère alors que le storytelling sera plus exploitée que ce qui nous a été donné de voir car seules quelques interactions avec des zones de texte ou de rares dialogues nous ont permis d’en apprendre plus sur le lore du jeu. Avec trois sections différentes, cette preview a été l’occasion d’explorer en partie les deux premières du jeu et voir globalement l’approche proposée dans Dolmen.

On a pu découvrir une première section plutôt labyrinthique et une seconde plus ouverte avec des mécanismes un peu différents. Il nous est cependant difficile d’émettre un réel jugement après seulement 3 heures de jeu. Il était par exemple aisé de deviner que le niveau de départ auquel nous avons été confrontés s’inscrivait dans un contexte bien plus large.

Enfin, on peut souligner l’HUD très banale et sans caractère et la présence sommaire de quelques bugs. De la même façon, il serait bon de revoir totalement l’interface de l’inventaire du personnage et de craft qui sont très indigestes aujourd’hui. Mais ces points-là ne nous inquiètent pas du tout, puisqu’il serait logique qu’ils soient sujets à des améliorations ou à une refonte totale d’ici la sortie.