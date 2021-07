Crimson Desert : Tout savoir du jeu d’action/aventure en monde ouvert en 5 minutes

Annoncé il y a un petit bout de temps en tant que MMORPG, Crimson Desert a finalement revu sa formule en présentant un jeu d’action/aventure en monde ouvert lors des derniers Game Awards. Un changement de cap qui semble lui allait à ravir puisque les premières images ont mis l’eau à la bouche de nombreuses personnes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre prometteur, on vous résume tout ce que l’on sait actuellement sur le soft dans cette vidéo. 5 minutes pour un tour d’horizon de ses personnages, mécaniques et son univers, ce qui complète notre précédente interview. Pour rappel, Crimson Desert est attendu pour la fin de l’année sur PC et consoles mais on imagine qu’avec le manque de nouvelles, il aura un peu de retard.